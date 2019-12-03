Avustralya Merkez Bankası faize dokunmadı | Ekonomi Haberleri

Avustralya Merkez Bankası politika faizini yüzde 0.75'te tuttu.

Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 0.75'te tuttu. RBA Haziran ayından bu yana yaptığı üç faiz indiriminin etkisini değerlendiriyor.

RBA açıklaması, bugün yapılan aylık politika toplantısından sonra geldi. Reuters'ın 22 analist arasında yaptığı ankette, biri hariç bütün analistler bankanın faizleri sabit tutmasını bekliyordu.

RBA ayrıca sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için gerekmesi durumunda para politikasını gevşeteceğini belirtti.

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