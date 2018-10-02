Avustralya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avustralya Merkez Bankası beklendiği gibi faiz oranını yüzde 1.5'te sabit tuttu.

Avustralya Merkez Bankası (RBA) beklendiği gibi faiz oranını yüzde 1.5'te sabit tuttu. Politika yapıcıların önümüzdeki sürede istikrarlı bir görünüm bekledikleri sinyallerinin ardından RBA'nın bu kararı sürpriz olmadı.

RBA açıklaması, bugün yapılan aylık politika toplantısından sonra geldi. Reuters'ın 53 analist arasında yaptığı ankette, biri hariç bütün analistler bu hafta istikrarlı bir sonuç beklediklerini belirtmişlerdi.

RBA açıklamasında düşük faiz oranlarının ekonomiyi desteklediği belirtildi.

RBA ülkenin ortalama gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesinin 2018 ve 2019'da yüzde 3'ün biraz üzerine çıkmasını bekliyor.