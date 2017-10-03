Avustralya faizi rekor düşük seviyede bıraktı

Avustralya Merkez Bankası faiz oranını yüzde 1.5'te sabit tuttu.

Avustralya Merkez Bankası (RBA), beklenildiği gibi faiz oranını yüzde 1.5'te sabit tuttu. RBA açıklaması, bugün yapılan aylık politika toplantısından sonra geldi. Reuters'in 49 analist arasında yaptığı ankette, 48 analist bu hafta istikrarlı bir görünüm beklediklerini belirtmişlerdi.

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RBA düşük enflasyon ve güçlü Avustralya doları ile mücadele ettiği için para politikasını sıkılaştırma konusunda acele edilmeyeceğinin sinyalini verdi. RBA açıklamasında, küresel ekonominin düzelmeye devam ettiği belirtildi.

RBA, Avustralya dolarında son dönemde görülen yükselişin ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı ve fiyat baskılarını sınırlayacağı görüşüne de yer verdi.