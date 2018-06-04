Avrupa'nın 2 devi birleşiyor mu?

İtalya'nın en büyük bankası UniCredit, Fransa'nın önde gelen bankalarından Societe Generale ile birleşme olasılığını araştırıyor.

Yapı Kredi'nin ana ortaklarından İtalya'nın en büyük bankası UniCredit'in Fransız bankası Societe Generale SA ile birleşme olasılığını araştırdığı belirtildi.

Financial Times'da dün yayımlanan ve kaynaklara dayandırılan habere göre, daha önce Societe Generale'in yatırım bankacılığı biriminin başında bulunan ve şimdi UniCredit'in CEO'su olan Fransız Jean-Pierre Mustier bu konu üzerinde birkaç aydır çalışıyor.

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Financial Times, şu ana kadar resmi bir temasta bulunulmadığını, ancak Societe Generale yöneticilerinin de birleşme olasılığını değerlendirmekte olduklarını öne sürdü.

Habere göre her iki taraftan üst düzey yöneticiler planların erken bir aşamada olduğunu ve İtalya'daki değişken siyasi ortam nedeniyle takvimin 18 ay kaydığını belirttiler.

Societe Generale dün Reuters'a e-posta ile gönderdiği açıklamada, "UniCredit ile olası bir birleşme ile ilgili herhangi bir yönetim kurulu değerlendirme" olmadığını ifade etti..

UniCredit habere ilişkin açıklama yapmazken, bankanın "Transform 2019" adlı yeniden yapılanma planının "yapısal varsayımlar" üzerine kurulu olduğunu belirtti.