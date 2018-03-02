Avrupa'da ÜFE ocakta arttı

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta bir önceki aya kıyasla Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 0,4 artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı ÜFE verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, ocakta aralık ayına kıyasla yüzde 0,4 yükseldi. ÜFE, 2017'nin ocak ayına kıyasla da yüzde 1,5 arttı.

28 üyeli AB'de de ÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4, 2017'nin aynı dönemine göre de yüzde 1,9 yükseliş kaydetti.

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