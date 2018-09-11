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Avrupa'da istihdam ikinci çeyrekte arttı

11.09.2018 - 14:58
Avrupa'da istihdam ikinci çeyrekte arttı

Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nde (AB), mevsimsellikten arındırılmış istihdam yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, para birimi olarak Euroyu kullanan 19 üyeli Euro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış istihdam, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 yükseldi. İstihdam, geçen yılın ikinci çeyreğine kıyasla da yüzde 1,5 artış gösterdi.

28 üye ülkeden oluşan AB'de de mevsimsellikten arındırılmış istihdam, ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre yüzde 0,4, geçen yılın ikinci çeyreğine kıyasla da yüzde 1,4 artış kaydetti. AB'de ikinci çeyrekte mevsimsellikten arındırılmış rakamlarla istihdam edilenlerin sayısı 238,9 milyon olurken, bunun 158 milyonu Euro Bölgesi'nde yer aldı.

İstihdam edilen kişi sayısı, her iki bölge için şu ana kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

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İSTİHDAM EN FAZLA ESTONYA VE MALTA’DA ARTTI

Verisi mevcut olan AB ülkeleri arasında ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla istihdamda en fazla artış yüzde 1,3 ile Estonya ve Malta’da gerçekleşti. Söz konusu ülkeleri, yüzde 1,2 ile Polonya, yüzde 1 ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve yüzde 0,9 ile Lüksemburg izledi.

İstihdamda çeyrek bazda en fazla azalışın olduğu ülkeler ise yüzde 0,3 ile Letonya, Portekiz ve Romanya, yüzde 0,2 ile de Bulgaristan olarak kayıtlara geçti.

Avrupa’nın lokomotif ekonomisi Almanya’da istihdam, ikinci çeyrekte ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 arttı. Bu dönemde istihdam Fransa’da yüzde 0,1, İtalya’da yüzde 0,5, İspanya’da yüzde 0,7 ve Birleşik Krallık’ta yüzde 0,1 artış gösterdi.

Bu yılın ikinci çeyreğinde 2017’nin aynı dönemine kıyasla istihdam Almanya’da yüzde 1,4, İtalya’da yüzde 0,9, Fransa’da yüzde 0,8, İspanya’da yüzde 2,2 ve Birleşik Krallık’ta yüzde 1 arttı. 


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