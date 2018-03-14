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Avrupa'da istihdam arttı

14.03.2018 - 16:44

19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış istihdam, geçen yılın 4. çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla 0,3, 28 üyeli AB'de ise yüzde 0,2 artış kaydetti.

Euro Bölgesi'nde 2017'nin 4. çeyreğinde istihdam, üçüncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 yükseldi. Bu dönemde istihdam artışı Avrupa Birliği'nde (AB) ise yüzde 0,2 oldu. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış istihdam, geçen yılın 4. çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, 28 üyeli AB'de ise yüzde 0,2 artış kaydetti.

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İstihdam oranı 4. çeyrekte yıllık bazda Euro Bölgesi'nde yüzde 1,6, AB'de yüzde 1,5 yükseldi.

AB'de söz konusu dönemde mevsimsellikten arındırılmış rakamlarla istihdam edilenlerin sayısı 236,8 milyon olurken, bunun 156,7 milyonu Euro Bölgesi'nde gerçekleşti. 


Etiketler

  • Avro Bölgesi
  • İstihdam artışı
  • istihdam oranı
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