Avrupa Parlamentosu'ndan Brexit'e nihai onay | Ekonomi Haberleri

Avrupa Parlamentosu dün İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına nihai onayı verdi.

Avrupa Parlamentosu dün İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına nihai onayı verdi ve böylece ülkenin tam üye olduktan yaklaşık 50 yıl sonra AB'den ayrılmasının önü açıldı.

Birkaç konuşmacının gözyaşlarına boğulduğu dünkü duygusal oturumdan sonra, Avrupa Parlamentosu üyeleri, geçen yıl Ekim ayında İngiltere ile 27 üye ülke arasında imzalanan Brexit anlaşmasını 49'a karşı 621 oyla onayladı.

Oylamada 13 parlamenter çekimser kalırken, parlamento üyeleri daha sonra geleneksel bir İskoç veda şarkısı olan Auld Lang Syne'ı söylediler. İngiltere'nin Avrupa Parlamentosu'ndaki 73 parlamenterin görevi de sona erecek.

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Aynı gün İngiltere'nin AB nezdindeki temsilcisi Brexit'i resmileştiren belgeleri AB yetkililerine teslim etti.

Uzun süren Brexit görüşmelerinden sonra İngiltere, 1973 yılında katıldığı AB'den kendi saatiyle Cuma gece 23.00'te (TSİ Cumartesi 02.00) ayrılacak. İngiliz bayrakları AB ofislerinden kaldırılacak ve İngiltere'deki binalardaki AB bayrakları indirilecek.

İngiltere ile AB arasındaki mevcut ticari, ekonomik ve mevzuatsal ilişki 2020 sonuna kadar sürecek geçiş dönemi boyunca devam edecek. Ancak ticaretten güvenliğe kadar her şeyi kapsayan yeni görüşmeler yakında başlayacak.

Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen, "Sıfır gümrük vergisi, sıfır kota serbest ticaret anlaşması yapmayı düşünüyoruz. Ancak ön koşul, AB ve İngiliz işletmelerinin eşit şartlarda rekabet etmeye devam etmeleri. Şirketlerimizi kesinlikle haksız rekabete maruz bırakmayacağız" dedi.

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