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Avrupa Parlamentosu 2020 bütçesini onayladı

27.11.2019 - 17:02
Avrupa Parlamentosu 2020 bütçesini onayladı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği'nin 2020 yılı genel bütçesinde gelirler 168,7 milyar Euro, harcamalar ise 153,6 milyar Euro olarak belirlendi.

Avrupa Birliği'nin (AB) 2020 yılı genel bütçesi Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onayladı. Strazburg'daki AP Genel Kurul oturumda, birliğin 2020 yılı genel bütçesi oylamaya sunuldu. Oylamada 543 kabul, 136 ret oyu kullanılırken, 23 parlamenter çekimser kaldı.

AB'nin 2020 yılı bütçesinde gelirler 168,7 milyar Euro, harcamalar ise 153,6 milyar Euro düzeyinde belirlendi. Bütçeden büyüme, ekonomi, istihdam ve uyum programlarına 83,9 milyar Euro, tarım ve doğal kaynaklara 59,9 milyar Euro, Ar-Ge programı Horizon 2020'ye 13,5 milyar Euro, eğitim programı Erasmus'a 2,9 milyar Euro ve güvenliğe 3,7 milyar Euro tahsis edildi.

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AB üyesi ülkeler tarafından ortak şekilde belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan, harcamalar kısmı ise tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.


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