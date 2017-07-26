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Avrupa otomotiv pazarı büyüdü

26.07.2017 - 12:16

Avrupa otomotiv pazarı yılın ilk yarısında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 4,5 büyüyerek 9 milyon 724 bin 829'a ulaştı.

Otomotiv pazarı haziran ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarak 1 milyon 777 bin 625 adet seviyesinde gerçekleşti. Avrupa otomotiv pazarı yılın ilk yarısında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 4,5 büyüyerek 9 milyon 724 bin 829'a ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2017 Yılı Haziran Ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.  AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı ocak-haziran döneminde yüzde 4,5 büyüyerek 9 milyon 724 bin 829 adet seviyesinde gerçekleşti.  Söz konusu dönemde satışlar Romanya'da yüzde 21,8, Hırvatistan'da yüzde 21,6 ve Bulgaristan'da yüzde 19 arttı.  Satışların en çok düştüğü ilk üç pazar ise yüzde 10,7 ile İrlanda, yüzde 1,5 ile İngiltere ve yüzde 1,2 Letonya oldu. Ocak-haziran döneminde Türkiye, yüzde 8,96 azalışla Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6'ncı ülke konumunda yer aldı.

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HAZİRAN'DA 2,2'LİK ARTIŞ

Otomotiv pazarı haziran ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarak 1 milyon 777 bin 625 adet seviyesinde gerçekleşti.  Bu dönemde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar yüzde 34,6 ile Estonya, yüzde 32 ile Romanya ve yüzde 30,6 ile Bulgaristan oldu.  Geçen ay satışlarda İrlanda'da yüzde 16,5, Letonya'da yüzde 14,9, İngiltere ve Almanya'da yüzde 3,8 düşüş yaşandı. 

HAFİF TİCARİDE YÜZDE 4,7'LİK YÜKSELİŞ

İlk yarıda hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarak 1 milyon 49 bin 474'e yükseldi. 

Slovenya yüzde 25,7, Finlandiya yüzde 25,1 ve Yunanistan yüzde 21,3 oranıyla satışlarını en çok artıran ülkeler sıralamasında ilk 3'e girdi. 

En fazla düşüş ise yüzde 14,2 ile İrlanda'da, yüzde 12,4 ile Macaristan'da, yüzde 3,7 ile İngiltere'de yaşandı. Danimarka, Letonya, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya da düşüş yaşanan diğer ülkeler arasında yer aldı. 

Ocak-haziran döneminde Türkiye, yüzde 5,08 azalışla Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 5'inci sırada yer aldı.

Haziranda hafif ticari araç pazarı yüzde 3,3 arttı ve 199 bin 779 adede yükseldi. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında İzlanda yüzde 56, Slovenya yüzde 45,7 ve Estonya yüzde 37,8 oranlarıyla yer aldı. Haziran ayında en fazla düşüş yüzde 20,9 ile İrlanda'da, yüzde 15,9 ile Lüksemburg'da, yüzde 12 ile Macaristan'da yaşandı. 


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