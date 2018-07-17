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Avrupa otomobil pazarı yüzde 2,8 büyüdü

17.07.2018 - 16:31
Avrupa otomobil pazarı yüzde 2,8 büyüdü

Avrupa otomobil pazarı 2018'in ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 büyüyerek 8 milyon 695 bin 785'e ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2018 Haziran ayı Avrupa Otomobil Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.

AA'nın haberine göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı bu yılın ocak-haziran döneminde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 2,8 büyüdü ve toplam 8 milyon 695 bin 785 adet oldu.

Geçen yılın aynı döneminde 8 milyon 461 bin 963 adet otomobil satılmıştı. Bu dönemde otomobil pazarında en fazla daralma yüzde 13,2 ile İzlanda'da, yüzde 6,3 ile İngiltere'de ve yüzde 4,5 ile İrlanda'da görüldü.

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Satışlarını en çok artıran pazarlar ise yüzde 33,5 ile Romanya, yüzde 29,00 ile Macaristan ve yüzde 24,6 ile Litvanya oldu.

HAZİRANDA SATIŞLAR YÜZDE 5,1 ARTTI

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Haziran ayında 2017'nin aynı ayına göre yüzde 5,1 büyüdü ve toplam 1 milyon 618 bin 985 adet seviyesinde gerçekleşti. 2017'nin haziran ayında 1 milyon 540 bin 759 otomobil satılmıştı.

Otomobil satışları Haziran 2018'de geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş yüzde 17,4 ile İzlanda’da, yüzde 10,6 ile İrlanda’da ve yüzde 7,3 ile İtalya’da görüldü. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar İsveç (yüzde 72,9), Romanya (yüzde 52,4), Macaristan (yüzde 30,6) olarak sıralandı.

Türkiye, haziran sonunda yüzde 9,82 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7. oldu. 


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