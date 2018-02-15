Avrupa otomobil pazarı ocakta büyüdü

Avrupa otomobil pazarı, bu yıl ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 büyüyerek 1 milyon 286 bin 378 olarak gerçekleşti - Türkiye, bu dönemde yüzde 3,59 artışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 11'inci ülke konumunda yer aldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan 2018 yılı ocak ayı "Avrupa Otomobil Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı. Buna göre, AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomobil satışları, bu yılın ocak ayında 2017'nin aynı ayına kıyasla yüzde 6,8 artışla 1 milyon 286 bin 378'e yükseldi. Geçen yılın ocak ayında 1 milyon 203 bin 993 otomobil satılmıştı.

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Söz konusu dönemde en fazla düşüş yüzde 29,5 ile Norveç'te, yüzde 6,3 ile İngiltere'de ve yüzde 4,9 ile İrlanda'da görüldü. 2018 yılı ocak ayında, 2017 yılı ocak ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında ise; Romanya yüzde 66,4, Slovakya yüzde 48,8 ve Macaristan yüzde 38,5 oranlarıyla yer aldı.

2018 yılı ocak ayında Türkiye, yüzde 3,59 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 11. oldu.

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