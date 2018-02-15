‹ Önceki Haber 368.000.000 dolarlık hisse senedi sattı 368.000.000 dolarlık hisse senedi sattı Sonraki Haber › Fitch, SOCAR'ın kredi notunu teyit etti Fitch, SOCAR'ın kredi notunu teyit etti

Avrupa otomobil pazarı ocakta büyüdü

15.02.2018 - 15:22

Avrupa otomobil pazarı, bu yıl ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 büyüyerek 1 milyon 286 bin 378 olarak gerçekleşti - Türkiye, bu dönemde yüzde 3,59 artışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 11'inci ülke konumunda yer aldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan 2018 yılı ocak ayı "Avrupa Otomobil Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı. Buna göre, AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomobil satışları, bu yılın ocak ayında 2017'nin aynı ayına kıyasla yüzde 6,8 artışla 1 milyon 286 bin 378'e yükseldi. Geçen yılın ocak ayında 1 milyon 203 bin 993 otomobil satılmıştı.

##$$TASITKREDIWIDGET##$$

Söz konusu dönemde en fazla düşüş yüzde 29,5 ile Norveç'te, yüzde 6,3 ile İngiltere'de ve yüzde 4,9 ile İrlanda'da görüldü. 2018 yılı ocak ayında, 2017 yılı ocak ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında ise; Romanya yüzde 66,4, Slovakya yüzde 48,8 ve Macaristan yüzde 38,5 oranlarıyla yer aldı. 

2018 yılı ocak ayında Türkiye, yüzde 3,59 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 11. oldu. 


Etiketler

  • otomobil satışları
  • otomobil pazarı
  • otomobil satışları sıralaması
‹ Önceki Haber 368.000.000 dolarlık hisse senedi sattı 368.000.000 dolarlık hisse senedi sattı Sonraki Haber › Fitch, SOCAR'ın kredi notunu teyit etti Fitch, SOCAR'ın kredi notunu teyit etti
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
116.226 Değişim: 2,44% Hacim : 6.066 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 114.642 15.02.2018 Yüksek 116.299
Açılış: 114.642
3,7691 Değişim: -0,27%
Düşük 3,7654 15.02.2018 Yüksek 3,7854
Açılış: 3,7792
4,7105 Değişim: -0,03%
Düşük 4,7052 15.02.2018 Yüksek 4,7268
Açılış: 4,7119
163,84 Değişim: -0,27%
Düşük 163,55 15.02.2018 Yüksek 164,92
Açılış: 164,29
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.