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Avrupa Merkez Bankası'ndan 'tam teşekküllü esneklik' mesajı

01.05.2020 - 12:32 | Son Güncelleme :
Avrupa Merkez Bankası'ndan 'tam teşekküllü esneklik' mesajı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomide yarattığı hasarlara karşı piyasalara "tam teşekküllü" bir esneklik göstereceğinin mesajını verdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Yönetim Konseyi'nin dünkü toplantısında, faizlerde değişikliğe gitmezken, "gerekli her şeyi yapmaya hazır" olduğuna işaret etti.

Ekonomik toparlanma konusunda şu anda ufukta herhangi bir şey görmeyen banka, elindeki bütün araçları kullanarak "tam teşekküllü" bir esneklik göstereceğinin mesajını verdi.

Banka, Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri'nin (TLTRO) faiz oranlarının, Haziran 2020'den Temmuz 2021'e kadar Eurosystem'in refinansman işlemlerinin ortalama faizinden 50 baz puan daha aşağıya çekildiğini duyurdu. Martta açıkladığı 750 milyar Euro'luk acil destek programında değişikliğe gitmeyen ECB, programda "esnek" olacağını açıkladı.

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ECB Başkanı Christine Lagarde, dün düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'un Euro Bölgesi ekonomisinde "benzeri görülmemiş" bir düşüşe yol açtığını belirterek, ekonomideki toparlanmanın zamanını tahmin etmenin zor olduğunu söyledi.

Bu yıl Euro Bölgesi'nde ekonomik daralmanın yüzde 5 ila yüzde 12 arasında değişeceğini aktaran Lagarde, salgının etkisinin yılın ikinci çeyreğinde daha "ağır" olacağını vurguladı.

"ECB, VARLIK ALIMLARININ MİKTARINI ARTIRMAK ZORUNDA KALACAK"

Berenberg Ekonomisti Florian Hense, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Euro Bölgesi ekonomisinde 2020 yılında yüzde 8'e kadar daralma görülebileceğini söyledi.

Bankanın; politikasını ülkelere, sektörlere, varlık sınıflarına eşit bir şekilde ulaştırmak için elinden geleni yapacağını ifade eden Hense, politika faizi, mevduat faizi gibi geleneksel politika araçlarının daha az önemli hale geldiğini vurguladı.

Hense, "ECB, Euro Bölgesi'nin en kötü resesyonunda varlık alımlarının miktarını artırmak zorunda kalacak. Bankanın bu toplantıda bir aksiyon almasına gerek yoktu." dedi.

"FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ALAN OLDUĞUNU GÖRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Rabobank ECB ve Euro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot da ECB'nin alacağı aksiyon çeşitlerinin ortaya çıkacak problemlere bağlı olacağını vurguladı.

"Faiz indirimi için alan olduğunu görmeye devam edeceğiz" diyen Groot, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) tekrar gözden geçirilmesine ihtiyaç olabileceğini söyledi.

Bankanın açık görüşlü ve problem çözmeye yönelik tutumunu sürdüreceğini belirten Groot, gelecek adımların, piyasalara ve ekonomiye bağlı olarak yeni bir şekil alabileceğini ifade etti.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte ise Lagarde'ın, "Ne gerekiyorsa yapacağız" stratejisinin yeni versiyonunu vurgulamaya çalıştığını söyledi.

Houte, ECB'nin tahvil piyasasındaki stresten kaçınmak için Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda artışa gidebileceğini kaydetti.

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