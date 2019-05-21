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Avrupa Merkez Bankası'ndan 'kripto para' açıklaması

21.05.2019 - 10:29 | Son Güncelleme :
Avrupa Merkez Bankası'ndan 'kripto para' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası, kripto para birimlerinin Euro Bölgesi'nin finansal istikrara bir tehdit oluşturmadığını açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) bağlı Kripto Varlıklar Çalışma Kolunun (Internal Crypto-Assets Task Force / ICA-TF), kripto para varlıklarının ECB'nin para politikasına olası etkileri ve piyasa altyapıları ile ödemelerin sorunsuz çalışmalarına oluşturabilecekleri risklerin incelenmesi için yaptığı çalışmada, kripto para varlıklarının Euro Bölgesi'ni finansal olarak tehdit etmediği sonucuna varıldı.

Araştırma, kripto para birimlerinin toplam varlıklarının finansal sisteme göre oldukça küçük olduğunu ve finansal sektöre olan bağlarının da kısıtlı olduğunu ortaya koydu. Avrupa Birliği'ndeki bankaların kripto para varlıklarına sahip olduğunu hakkında herhangi bir işaret olmadığı belirtilen araştırmada, kripto para varlıklarının paranın asıl işlevlerine sahip olmadıkları ve bu sebeple reel ekonomiye veya para politikalarına önemli bir etkileri olmadığı vurgulandı.

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Araştırmada şu değerlendirme yer aldı:

Kripto para varlıkları fiyatlarındaki yüksek volatilite, merkez bankası desteği bulunmaması ve tüccarlar arasında az kullanım, kripto para varlıklarının nakit para yerine kullanılmasının önüne geçiyor ve kripto para varlıklarının yakın gelecekte parasal varlık özelliklerine sahip olmasını engelliyor.


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