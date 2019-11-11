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Avrupa Merkez Bankası'ndan 'dijital para' açıklaması

11.11.2019 - 10:42
Avrupa Merkez Bankası'ndan 'dijital para' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası, dijital para üzerinde çalışmaya başlarken; gelecek yıl ilerleme sağlayabilir.

Üst düzey Avrupalı yetkililer Avrupa Merkez Bankası (ECB) nezdinde geçerli bir dijital para hakkında fizibilite çalışmaları yürütüldüğünü ve fizibilite çalışmasının önümüzdeki aylarda olgunlaşabileceğini belirttiler. Yetkililer dijital paranın önünde bazı engeller bulunduğunu ve projenin uzun soluklu olduğuna da dikkat çektiler.

Facebook'un dijital para birimi olan Libra'nın planlarını Haziran ayında duyurmasının ardından Avrupa'da herkesin kullanabileceği bir dijital para birimi oluşturma girişimleri başlamıştı. Düzenleyici kurumlar Facebook'un projesine sıcak bakmamış ve projenin yasaklanabileceğini belirtmişlerdi.

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Herkesin kullanabileceği bir kripto paranın oluşturulması Libra ve diğer özel kripto para girişimlerine alternatif olabileceği gibi Avrupa Birliği yetkililerin çok yüksek olarak gördüğü uluslararası işlem ücretlerini de düşürebilir.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire katıldığı basın toplantısında Libra'nın bir alternatifini oluşturmanın zaman alacağını belirterek, "Bir şeyin uzun zaman alacak olması o konuda çalışmamıza ve önümüzdeki sene içerisinde sonuç almamıza engel olmaz" dedi.

ECB'den bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada dijital para birimini teknik boyutları ile ilgili merkez bankasının halihazırda çalışma yürüttüğünü ve AB ülkeleri ile yakında paylaşacağını söyledi.

AB ülkelerinin maliye bakanları Aralık ayında bir araya gelerek ECB'nin bu konudaki çalışmalarını desteklediklerini bildirecekler.

ECB yetkilisi birçok yaklaşımın değerlendirmeye alındığını belirtti. Planlardan en kapsamlı olanı kullanıcıların ECB'de hesap açarak işlem gerçekleştirmesine dayanıyor. Bu durumda işlem ücretleri ciddi oranda azalacak fakat mevcut bankalar ve ödeme servislerine olan talebi büyük ölçüde ortadan kaldıracak.


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