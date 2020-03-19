Avrupa Merkez Bankası yeni tahvil alım programı açıkladı | Ekonomi Haberleri

Corona virüsün verdiği zararı telafi etmeye çalışan Avrupa Merkez Bankası, yeni tahvil alım programı açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası, Corona virüs kaygılarıyla finans piyasalarında oluşan kargaşayı ve ekonomi üzerinde oluşan baskıyı yatıştırmak için 750 milyar euro tutarında yeni tahvil alım programı açıkladı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, dün olağanüstü toplanan yönetim kurulunun kararının ardından yaptığı açıklamada, "Olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınması gerekir... Euroya sınırsız bağlılık duyuyoruz. Yetkimiz dahilinde elimizdeki araçların tümünü sınırlarına kadar kullanmaya kararlıyız" dedi.

Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamı virüs salgınını sınırlamak için tecrit ve karantina uygulamaların devreye alırken ekonomiler durma noktasına geldi, piyasalar ise günlerdir art arda geriliyor.

Gelişmeler Avrupa'nın 2008'deki küresel finansal krizde görülene benzer bir ekonomik daralmaya yaşayacağına işaret ederken, bu tür kargaşa anları euro bölgesinin birliğini ve ortak karar alma kabiliyetini de test ediyor.

ECB kamu borcunun yüksek olduğu, virüsten yoğun etkilenen İtalya gibi ülkelerin borçlanma maliyetlerini düşürmek için adım atarak dünkü kararıyla yeni bir tahvil alım programı başlatmış oldu. ECB'nin daha önceki tahvil alım taahhütleriyle birlikte bu yıl yapacağı alımlar 1.1 trilyon euroyu bulacak.

Tahvil alımları daha önce düşük kredi notu nedeniyle programlara giremeyen Yunanistan'ın devlet tahvillerini de kapsayacak.

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