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Avrupa Merkez Bankası para politikası stratejisini erteledi

02.04.2020 - 15:07
Avrupa Merkez Bankası para politikası stratejisini erteledi | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası, para politikası stratejisini Kovid-19 nedeniyle 6 ay erteledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 2003'ten bu yana ilk kez yapılacak, bankanın ana hedefinin ve buna ulaşılmasını sağlayacak araçların yeniden belirlenmesini amaçlayan stratejik gözden geçirmenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 6 ay ertelendiğini duyurdu.

ECB'den yapılan açıklamada, mevcut durumda ECB ve Eurosystem'in ulusal merkez bankalarının çalışanlarının, Kovid-19 pandemisinin oluşturduğu zorluklara odaklandığı vurgulanarak, stratejik gözden geçirmenin tamamlanmasının 2020'nin sonundan 2021'in ortasına ertelendiği bildirildi.

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Yılın ilk yarısında yapılması planlan ECB ve Eurosystem'in ulusal merkez bankalarının dinleme etkinliklerinin de yılın ikinci yarısına ertelendiği belirtilen açıklamada, Portekiz'in Sintra şehrinde düzenlenecek ECB'nin yıllık merkez bankacılığı forumunun ise 10-12 Kasım 2020'ye ertelendiği kaydedildi.

ECB tarafından 2003'ten bu yana ilk kez yapılacak, bankanın ana hedefinin ve buna ulaşılmasını sağlayacak araçların yeniden belirlenmesini amaçlayan stratejik gözden geçirme, "fiyat istikrarının, para politikası araç setinin, ekonomik ve parasal analizlerin ve iletişim uygulamalarının nicel formülasyonunu" kapsıyor.


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