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Avrupa Merkez Bankası’ndan 'faiz' mesajı

02.09.2019 - 16:14
Avrupa Merkez Bankası’ndan 'faiz' mesajı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası’nın en yeni üyesi Holzmann, "Eğer faizler değişecekse, bu aksi yöne olmalı" şeklinde değerlendirdi.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) en yeni üyesi olan Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, faizlerde bir değişiklik olması durumunda, bunun "aksi yönde" olması gerektiğini vurguladı.

ORF televizyonuna konuşan Holzmann, Euro Bölgesi ekonomisine daha fazla teşvik sağlanması konusunda kuşkuları olduğunu söyledi ve "Para arzının daha fazla büyütülmesi, mevduat faizinin düşürülmesi konularında kuşkularım var" dedi.

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Holzmann, bu kuşkusunun faiz oranlarının cari seviyesinin taban olduğuna inandığı anlamına mı geldiği yönündeki bir soruya, "Eğer faizler değişecek ise, bu aksi yöne doğru olmalı" yanıtını verdi. Holzman, Euro Bölgesi için parasal teşvikleri artırmanın faydadan daha fazla risk taşıdığına inandığını belirterek şahin bir duruş ortaya koydu.


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