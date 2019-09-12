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Avrupa Merkez Bankası faizi indirdi, varlık alım programı açıkladı

12.09.2019 - 14:54 | Son Güncelleme :
Avrupa Merkez Bankası faizi indirdi, varlık alım programı açıkladı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası, faizi 10 baz puan düşürerek yüzde eksi 0.50'ye indirirken; banka parasal genişlemeye başlayacağını açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranını 10 baz puan düşürerek yüzde eksi 0.50'ye indirdi. ECB'den yapılan açıklamada beklentilere paralel olarak faizdeki indirimin yanında refinansman operasyon faiz oranının ve marjinal faiz oranının sırasıyla yüzde 0.0 ve yüzde 0.25'te sabit tutulduğu belirtildi.

ECB, enflasyon oranı yüzde 2.0'ye yakın düzeylere yaklaşana kadar söz konusu faizlerin sabit tutulmasına veya düşürülmesine karar verildiğini vurguladı.

PARASAL GENİŞLEMEYE BAŞLAYACAK

Avrupa Merkez Bankası parasal genişlemeye yeniden başlayacağını açıkladı. Banka gerektiği sürece tahvil alacağını belirtirken; varlık alımları 1 Kasım’dan itibaren 20 milyar Euro ‘luk alımla başlayacak.

 

 


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