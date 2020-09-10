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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

10.09.2020 - 14:53 | Son Güncelleme :
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bıraktığı bildirildi.

Açıklamada, salgın nedeniyle martta 750 milyar avro ile başlatılan ve haziranda 600 milyar avro artırılarak toplam 1 trilyon 350 milyar avroya çıkarılan PEPP'in boyutunda da değişiklik yapılmadığı belirtilerek, bankanın gerek duyulduğunda tüm enstrümanlarda ayarlama yapmaya hazır olduğu vurgulandı.

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PEPP’de alımların esnek bir şekilde en azından 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, “PEPP, ana paraları en azından 2022’nin sonuna kadar yeniden yatırıma yönlendirilmeye devam edilecek.” denildi.

Açıklamada, “uygun oldukça ECB’nin tüm enstrümanlarını kullanmaya hazır olduğuna" tekrar vurgu yapılarak, “Yeniden finansman operasyonları yoluyla bol miktarda likidite sağlamaya devam edeceğiz.” ifadesine yer verildi.

Piyasalarda, karar öncesi ECB'nin mevduat faizinde değişiklik yapılmayacağı beklentisi bulunuyordu.


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