‹ Önceki Haber Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı Sonraki Haber › Merkez Bankası BKM'nin hakim ortağı oldu Merkez Bankası BKM'nin hakim ortağı oldu

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

30.04.2020 - 15:09 | Son Güncelleme :
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada, TLTRO'da faiz oranlarının, Haziran 2020'den Temmuz 2021'e kadar Eurosystem'in refinansman işlemlerinin ortalama faizinden 50 baz puan daha aşağıya çekildiği belirtildi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ECB'nin Avro Bölgesi finansal sisteminde likidite şartlarına destek olmak üzere bankalar için yeni bir pandemi refinansman operasyonu başlatacağı bildirilen açıklamada, aylık 20 milyar avro varlık alımına devam edileceği kaydedildi.

ECB, koronavirüs salgınının ekonomik etkisine yönelik martta açıkladığı 750 milyar avroluk acil destek programında değişikliğe gitmezken, programda "esnek" olacağını belirtti.

Yeni programlarla ECB'nin amacının, "Avro Bölgesi'nin finans sektöründe likidite dar boğazlarını gidermek" olduğu kaydedildi.

BIGPARA 'CANLI BORSA' ABONELİĞİNİ BURAYA TIKLAYARAK İNDİRİMLİ OLARAK SATIN ALABİLİRSİNİZ...


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.227 Değişim: -0,36% Hacim : 12.500 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 99.360 30.04.2020 Yüksek 102.328
Açılış: 101.996
6,9887 Değişim: 0,56%
Düşük 6,9408 30.04.2020 Yüksek 6,9916
Açılış: 6,9497
7,6648 Değişim: 1,40%
Düşük 7,5375 30.04.2020 Yüksek 7,6683
Açılış: 7,5593
383,70 Değişim: 0,23%
Düşük 380,93 30.04.2020 Yüksek 386,67
Açılış: 382,83
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.