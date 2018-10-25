‹ Önceki Haber Bakan Albayrak: Yarın bir kısmı açıklanacak Bakan Albayrak: Yarın bir kısmı açıklanacak Sonraki Haber › Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

25.10.2018 - 15:27
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası, faizleri sabit tuttu ve para politikasını değiştirmedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), beklentilere paralel olarak para politikasında değişikliğe gitmedi ve tahvil alımlarını bu yıl sonlandırma ve faizleri gelecek yazdan sonra artırma yaklaşımını sürdürdü.

Son dönemdeki göstergeler euro bölgesinde ekonomik büyümenin ivme kaybettiğini ve görünüme yönelik risklerin arttığına işaret ediyor. Ancak enflasyonun tekrar yükselişe geçmesi ve beş yıldır aralıksız devam eden ekonomik büyüme ECB'nin ekonomiye verdiği muazzam desteği yıl boyunca kademeli olarak azaltmasına imkan verdi.

##$HABER_1450069$##

ECB son olarak Haziran ayında değişiklik yaptığı ileriye dönük yönlendirmede değişiklik yapmadı. Karar metninde, "Yönetim Kurulu, faiz oranlarının en azından 2019 yaz dönemi boyunca ve gerekli olduğu sürece mevcut seviyelerde kalmasını bekliyor" denildi.

ECB politika faizini beklendiği gibi sıfırda, bankaların elindeki nakit fazlasına ödediği mevduat faizini de yüzde eksi 0.4 düzeyinde tuttu.

ECB'nin para politikası kararlarının ardından dikkatler ECB Başkanı Mario Draghi'nin TSİ 1530'da yapacağı konuşmaya çevrildi.


‹ Önceki Haber Bakan Albayrak: Yarın bir kısmı açıklanacak Bakan Albayrak: Yarın bir kısmı açıklanacak Sonraki Haber › Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
92.858 Değişim: 0,18% Hacim : 4.699 Mio.TL Son veri saati : 16:49
Düşük 91.958 25.10.2018 Yüksek 93.409
Açılış: 92.272
5,6617 Değişim: -0,73%
Düşük 5,6218 25.10.2018 Yüksek 5,7363
Açılış: 5,70345
6,4591 Değişim: -0,48%
Düşük 6,4324 25.10.2018 Yüksek 6,5636
Açılış: 6,49045
224,14 Değişim: -0,86%
Düşük 222,82 25.10.2018 Yüksek 228,51
Açılış: 226,09
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.