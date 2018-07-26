‹ Önceki Haber Bankaların kredi hacmi düştü Bankaların kredi hacmi düştü Sonraki Haber › M3 para arzı arttı M3 para arzı arttı

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

26.07.2018 - 14:58 | Son Güncelleme :
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0'da bırakırken, varlık alım programını aylık 30 milyar euro tutarında bıraktı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını sabit tutarken, parasal genişleme programında da değişiklik yapmadı.

##$HABER_1447941$##

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin bugünkü toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı belirtilerek, politika faizinin sıfırda, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40'ta ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı ifade edildi. Faiz oranlarının en azından 2019 yaz dönemi boyunca ve gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalmasının beklendiği aktarılan açıklamada, aylık net varlık alım miktarının 30 milyar avro seviyesinde Eylül 2018 sonuna kadar devam edeceği, ardından orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin verilere göre yıl sonuna kadar aylık 15 milyar avroya indirileceği ve yıl sonunda da biteceği anımsatıldı.

ECB Başkanı Mario Draghi, alınan kararlara ilişkin Türkiye saatiyle 15.30'da Frankfurt'ta düzenlenecek basın toplantısında konuşacak, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. 


‹ Önceki Haber Bankaların kredi hacmi düştü Bankaların kredi hacmi düştü Sonraki Haber › M3 para arzı arttı M3 para arzı arttı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
94.817 Değişim: -0,58% Hacim : 10.420 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.537 26.07.2018 Yüksek 96.681
Açılış: 95.776
4,8680 Değişim: 2,00%
Düşük 4,7723 26.07.2018 Yüksek 4,8843
Açılış: 4,7727
5,6743 Değişim: 1,34%
Düşük 5,5994 26.07.2018 Yüksek 5,7038
Açılış: 5,59935
191,45 Değişim: 1,28%
Düşük 189,01 26.07.2018 Yüksek 192,62
Açılış: 189,03
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.