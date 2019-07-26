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Avrupa Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı! Enflasyon ve işsizlik...

26.07.2019 - 13:08
Avrupa Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı! Enflasyon ve işsizlik... | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası beklenti anketine göre, 2019 yılı için, enflasyon ve işsizlik tahminleri aşağı yönlü revize edilirken, gayrisafi yurt içi hasıla büyümesi sabit kaldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Profesyonel Tahminciler Anketi üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yıllık harmonize enflasyon bu yıl için yüzde 1,3 olarak, 2020 ve 2021 yılları içinse sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 1,5 olarak açıklandı.

Bu yılın ikinci çeyrek anket sonuçları ile karşılaştırıldığında, üçüncü çeyrekte enflasyon tahmininde her yıl için 0,1 puanlık aşağı yönlü bir revize dikkati çekti. Ankette ortalama uzun vadeli enflasyon tahminleri ise 0,1 puanlık düşerek yüzde 1,7 oldu.

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Ankete katılanların, Euro Bölgesi için gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahminleri 2019, 2020 ve 2021 yılları için sırasıyla yüzde 1,2, yüzde 1,3 ve yüzde 1,4 oldu. Bu çeyrekte, geçen çeyreğe göre 2019 ve 2021 büyüme tahmininde değişim olmazken, gelecek yılın tahmininde 0,1 puanlık aşağı yönlü revize görüldü. Ortalama uzun vadeli gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahmini ise değişmeyerek yüzde 1,4’te kaldı.

Ortalama işsizlik oranı tahminleri ise ve 2019, 2020 ve 2021 yılları için 0,2 puan aşağı yönlü revize edilerek, sırasıyla yüzde 7,6, yüzde 7,4 ve yüzde 7,3 oldu. Uzun vadeli işsizlik tahmini ise aşağı yönlü revize edilerek yüzde 7,3 olarak açıklandı.

ECB'nin Profesyonel Tahminciler Anketi 1-5 Temmuz tarihlerinde yapıldı ve 52 profesyonel katıldı.

Ekonomistlerin tahminleri, para politika yapıcıları tarafından yakından takip edilirken, para politikasının oluşturulmasında önemli bir faktör olarak görülüyor. Öte yandan, ECB Başkanı Mario Draghi, dün düzenlediği basın toplantısında, zayıf ekonomik büyüme ve düşük enflasyon beklentileri karşısında olası faiz indirimleri ve tahvil alımlarının yenilenmesi yönelik sinyal vermişti. 


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