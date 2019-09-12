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Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'den risk uyarısı

12.09.2019 - 17:09 | Son Güncelleme :
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'den risk uyarısı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, Euro Bölgesi ekonomisinde aşağı yönlü risklerin devam etmesini beklediklerini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, ECB faiz kararının açıklanmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu. Draghi, Yönetim Konseyi'nin bugünkü toplantısında mevduat faiz oranlarının 10 baz puan düşürülmesi kararı alındığını anımsattı.

Mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 olarak belirlendiğini, politika faizinin sıfır ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığını belirten Draghi, varlık alım programına 1 Kasım itibarıyla aylık 20 milyar Euro seviyesinde tekrar başlanacağını, söz konusu programın gerektiği sürece devam edeceğini söyledi.

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Draghi, Euro Bölgesi ekonomisinde aşağı yönlü risklerin devam etmesini beklediklerini vurguladı.

Uygulayacakları kapsayıcı para politikası tedbirleriyle olumlu finansal koşullar sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Draghi, Euro Bölgesi büyüme beklentisinin 2019'da 1,2'den 1,1'e, 2020'de 1,4'ten 1,2'ye indirildiğini, 2021'de ise yüzde 1,4 olarak öngörüldüğünü söyledi.

"EURO BÖLGESİ BÜYÜMESİNDE YAVAŞLAMA ÖNGÖRÜYORUZ"

Mario Draghi, uluslararası ticaretteki yavaşlama ve küresel belirsizlikler gibi nedenlerle Euro Bölgesi büyümesinde yavaşlama öngördüklerini ifade ederek, büyüme üzerinde jeopolitik etkiler, korumacı ekonomi politikaları ve gelişen piyasalardaki kırılganlıklardan kaynaklı riskler olduğunu vurguladı.

Avrupa'da ekonomik ve parasal birliğin güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Draghi, bankacılık ve sermaye piyasaları birliğinin de tamamlanmasına öncelik verilmesini istediklerini kaydetti.


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