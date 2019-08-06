Avrupa Komisyonu'ndan 'Brexit' mesajı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Komisyonu, önümüzdeki haftalarda İngiltere ile Brexit'i görüşmeye istekli olduklarını söyledi.

Avrupa Komisyonu, önümüzdeki haftalarda İngiltere ile Brexit'i görüşmeye istekli olduğunu ve anlaşmasız Brexit'den kaçınmayı umduğunu ancak Avrupa Birliği'nin (AB) böyle bir sonuca hazırlıklı olduğunu söyledi.

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Avrupa Komisyonu sözcüsü basın toplantısında yaptığı açıklamada, İngiltere'nin telefonla veya yüzyüze görüşmelerde bulunmak ve yaklaşımını daha ayrıntılı olarak açıklamak istemesi durumunda Komisyon'un önümüzdeki haftalarda görüşmeye hazır olduğunu belirtti.