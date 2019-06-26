Avrupa Komisyonundan 'Brexit' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Avrupa Komisyonundan 'Brexit' açıklaması
Avrupa Komisyonu, "İngiltere'nin yeni Başbakanı ile çalışmaya hazır olan AB Brexit anlaşmasını yeniden müzakere etmeyecek" açıklamasında bulundu.
Avrupa Komisyonu, İngiltere'de başbakan adaylarının Brüksel ile yeni bir çıkış anlaşması yapma planlarına rağmen, Avrupa Birliği'nin (AB) Londra ile üzerinde uzlaştığı Brexit anlaşmasını yeniden müzakere etmeye hazır olmadığını tekrarladı.
Komisyon sözcüsü günlük bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, "Birkaç kez tekrarlandığı gibi, Brexit anlaşmasını yeniden müzakere etmeyeceğimizi teyit edebilirim" dedi. Sözcü "Komisyon, herhangi bir başbakanla iyi bir işbirliği ruhu içinde çalışacak" dedi.
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