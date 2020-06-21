‹ Önceki Haber Hazine 2 ihale düzenleyecek Hazine 2 ihale düzenleyecek

Avrupa ekonomisinin aradığı çözüm çözümsüzlüğe yol açtı

21.06.2020 - 16:54 | Son Güncelleme :
Avrupa ekonomisinin aradığı çözüm çözümsüzlüğe yol açtı | Ekonomi Haberleri

Avrupa ekonomisi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkileriyle mücadele edebilmek için çözüm aradığı kurtarma fonları konusunda şu an için herhangi bir çözüme ulaşamadı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Birliği'nin 2021-2027 yıllarındaki bütçesinin toplam boyutunun 1,1 trilyon avro olmasını ve söz konusu bütçeye, Komisyon'a üye ülkelerin teminatıyla sermaye piyasalarından borç alarak kuracağı bir fonun entegre edilmesini teklif etmişti.
Ekonomik kurtarma fonunun toplam boyutunun 750 milyar avro olması önerilen fonda bunun üye ülkelere 500 milyar avroluk hibe, 250 milyar avroluk kredi sağlamasını planlamıştı.

Teklifte, fon kaynaklarının büyük kısmının salgından en fazla etkilenen AB ülkelerinden İtalya, İspanya ve Fransa'ya ayrıldı.

AB ülkeleri arasında "tutumlu 4'lü" olarak adlandırılan Danimarka, Hollanda, İsveç ve Avusturya özellikle kurtarma programındaki hibeye fazla sıcak bakmıyor. Bu ülkeler, ihtiyaç duyan AB ülkelerine "koşullu" biçimde kredi verilmesini ve bunların ileride geri ödenmesini istiyor.
Bu ülkelerin zaten ikna edilmesinin de kolay olmayacağı öngörülüyordu.

Kurtarma programı ile birlikte AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik müzakerelerin de zorlu geçmesi bekleniyor.

Bütçenin boyutu, harcama alanları ve üye ülkelerin gelecekteki bütçeye ne oranda katkı sağlayacakları hakkında ciddi tartışmalar yaşanması bekleniyor.

Fonun, Kovid-19'un ekonomik sonuçları karşısında ne kadar etkili olacağı da tartışılan konular arasında. Uygulanması gereken fon konusunda hemen anlaşmaya varılması ve hızlı bir çözüm sunulması da beklenmiyor.

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte,hızlı bir çözüm gelmeyeceği öngörüsünde bulundu. Büyük ihtimalle kararın bir sonraki toplantıya erteleneceğini ifade eden Houte, bunun anlaşma için bir alan oluşturabileceğini aktardı.
Houte, "Bu toplantıda zaten anlaşma sağlansaydı, bu sürpriz olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Teklifteki hibelerin Avrupa ekonomisinin Gayrisafi Yurtiçi Hasılası'nın yüzde 0,7'sine tekabül ettiğini dile getiren Houte, ancak AB'nin kendi kredi verme ve hibe verme kapasitesine sahip olması durumunda bunun önemli sembolik bir adım olabileceğini vurguladı.
Houte, bunun Avro Bölgesi'ni daha istikrarlı hale getirebileceğini belirtti.

Kurtarma fonları konusunda büyük bir karar beklemediğini ifade eden Houte ileriki zamanlarda bir anlaşma sağlanabileceğini aktardı.

750 MİLYAR AVROLUK FON, BÜYÜK BİR FARK MEYDANA GETİRMEYECEK

Capital Ekonomics Kıdemli Avrupa Ekonomisti Andrew Kenningham, 750 milyar avroluk fon, büyük bir fark meydana getirmeyeceğini belirtti.
Görüşmelerin sonbaharda devam edebileceğini ifade eden Kenningham, Kovid -19'un etkisiyle karşılaştırıldığında kurtarma fonunun kırılgan ülkelere faydasının az olacağını aktardı.

Kenningham, anlaşmaya varmadan önce kurtarma fonunun etkisinin biraz daha azaltılabileceğini dile getirdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
113.612 Değişim: 0,99% Hacim : 28.567 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 112.858 19.06.2020 Yüksek 114.338
Açılış: 113.561
6,8513 Değişim: 0,08%
Düşük 6,8365 22.06.2020 Yüksek 6,8525
Açılış: 6,8455
7,6560 Değişim: 0,04%
Düşük 7,6418 22.06.2020 Yüksek 7,6734
Açılış: 7,6531
385,26 Değişim: 0,33%
Düşük 383,37 22.06.2020 Yüksek 385,52
Açılış: 384,01
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.