Avrupa`da işsizlik 9 yılın dibinde!

Euro Bölgesi`nde işsizlik oranı, 2009`dan beri en düşük seviyesine geriledi.

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, 2009 yılının başlarından bu yana en düşük seviyesine gerileyerek bölge ekonomisinin zemin kazandığına ilişkin işaretlere bir yenisini ekledi. Eurostat tarafından Salı günü yayınlanan verilere göre Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı Kasım ayında yüzde 8.7 seviyesine geriledi. Veri, bir önceki ay yüzde 8.8 seviyesinde gerçekleşmişti.

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Bloomberg anketine katılan 34 uzmanın medyan tahmini verinin yüzde 8.7 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

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