Avrupa Bölgesi büyüme beklentisi revize edildi | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası beklenti anketine göre, 2020 yılı için, enflasyon ve işsizlik tahminleri sabit kalırken, gayrisafi yurt içi hasıla büyümesi yukarı yönlü revize edildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Profesyonel Tahminciler Anketi katılımcılarının, bu yılın çeyrek verilerine dayanarak yaptıkları tahminlere göre, Euro Bölgesi için gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahmini bu yıl için yüzde 1’den yüzde 1,1'e yukarı yönlü revize edildi.

ECB, Profesyonel Tahminciler Anketi birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde yapılan enflasyon tahminlerde değişiklik olmadı. Buna göre, yıllık harmonize enflasyon bu yıl için yüzde 1,2 olarak, 2021 ve 2022 yılları içinse sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 1,5 olarak açıklandı.

Ankette ortalama uzun vadeli enflasyon tahminleri de yüzde 1,7’de sabit kaldı.

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ECB, bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor ancak 2013’den beri bu hedefe ulaşamıyor.

Ankete katılanların, Euro Bölgesi için gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahminleri ise 2020 için yüzde 1’den yüzde 1,1’e yukarı yönlü revize edildi. Ankette GSYH'nin 2021 için yüzde 1,3’den yüzde 1,2’ye aşağı yönlü revize edilmesi de dikkati çekti. 2022 için de yüzde 1,4 büyüme tahmini yapıldı.

Ortalama uzun vadeli gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahmini ise değişmeyerek yüzde 1,4’te kaldı.

Ankete katılanların, ortalama işsizlik oranı tahminleri, 2020 ve 2021 yılları için değişmeyerek yüzde 7,5, yüzde 7,4’de sabit kalırken, 2022 için yüzde 7,3 oldu. Uzun vadeli işsizlik tahmini ise aşağı yönlü revize edilerek yüzde 7,3 olarak açıklandı.

ECB'nin Profesyonel Tahminciler Anketi 7-13 Ocak tarihlerinde yapıldı ve 72 profesyonel katıldı.

Ekonomistlerin tahminleri, para politika yapıcıları tarafından yakından takip edilirken, para politikasının oluşturulmasında önemli bir faktör olarak görülüyor.

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