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"Avrupa Birliği'yle gümrük vergisi olmadan da anlaşabiliriz"

27.08.2019 - 09:27
"Avrupa Birliği'yle gümrük vergisi olmadan da anlaşabiliriz" | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Trump, Avrupa Birliği ile ticaret konusunda, gümrük vergisini gündeme getirmeden de anlaşabileceklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi ardından Biarritz’de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Trump, Avrupa’dan araç ithalatına tarife uygulamadan ABD ile Avrupa Birliği’nin (AB) adil bir ticaret anlaşmasına varabileceklerini düşündüğünü söyledi.

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Avrupa Birliği ile ticaret konularında müzare etmenin zorlu olduğunu ifade eden Trump, "Avrupa Birliği ile bir anlaşma yapmaya çok yakın olabiliriz, çünkü onlar tarife istemiyorlar. Tarife rotasında ilerlemeden AB ile bir anlaşma yapabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

ABD ile AB arasındaki ticaret görüşmelerinde, otomotiv sektöründeki gümrük vergisi konusunun yanında, tarımsal ürünlerin de kapsama alınması konusundaki görüş ayrılığı da etkili oluyor.


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