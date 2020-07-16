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Avrupa Birliği'nin dış ticareti sert düştü

16.07.2020 - 12:59
Avrupa Birliği'nin dış ticareti sert düştü | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği'nin (AB) dış ticareti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde uygulandığı mayıs ayında geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, AB'nin ihracatı, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,7 azalarak 129,8 milyar avroya, ithalatı da yüzde 26,2 gerileyerek 122,6 milyar avroya düştü. Böylece AB, mayıs ayında yaklaşık 7,1 milyar avroluk ticaret fazlası gerçekleştirdi.

Avro Bölgesi'nde de ihracat, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,5 daralarak 143,3 milyar avro, ithalat yüzde 26,7 gerileyerek 133,9 milyar avro oldu. Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası, mayıs ayında yaklaşık 9,4 milyar avroya ulaştı.

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Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 24,2 milyar avro ile ABD, 16,6 milyar avro ile İngiltere, 15,2 milyar avro ile Çin,10,7 milyar avro ile İsviçre, 5,4 milyar avro ile Rusya, 4,1 milyar avro ile Japonya ve 4 milyar avro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 34,5 milyar avro ile Çin, 13 milyar avro ile ABD, 11,1 milyar avro ile İngiltere, 8,5 milyar avro ile İsviçre, 5,4 milyar avro ile Rusya, 4 milyar avro ile Japonya ve 3,5 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.


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