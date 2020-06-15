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Avrupa Birliği'nin dış ticareti sert düştü

15.06.2020 - 14:26
Avrupa Birliği'nin dış ticareti sert düştü | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği'nin (AB) dış ticareti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde uygulandığı nisan ayında geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, AB'nin ihracatı, nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,2 azalarak 125,3 milyar avroya, ithalatı da yüzde 22,7 gerileyerek 125,1 milyar avroya düştü. Böylece AB, nisan ayında yaklaşık 200 milyon avroluk ticaret fazlası gerçekleştirdi.

Avro Bölgesi'nde de ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,3 daralarak 136,6 milyar avro, ithalat yüzde 24,8 gerileyerek 133,7 milyar avro oldu. Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası, nisan ayında yaklaşık 2,9 milyar avroyu buldu.

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Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat gerçekleştiren ülkeler 23,3 milyar avro ile ABD, 15,3 milyar avro ile Çin, 15 milyar avro ile İngiltere, 9,6 milyar avro ile İsviçre, 5,3 milyar avro ile Rusya ve 4 milyar avro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 29,6 milyar avro ile Çin, 16,9 milyar avro ile ABD, 11,6 milyar avro ile İngiltere, 7,8 milyar avro ile İsviçre, 6 milyar avro ile Rusya, 4,3 milyar avro ile Japonya ve 3,5 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.


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