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Avrupa Birliği'nin dış ticareti geriledi

14.08.2020 - 15:09
Avrupa Birliği'nin dış ticareti geriledi | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği'nin (AB) dış ticareti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde uygulandığı haziran ayında düşüş kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin haziran ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, AB'nin ihracatı, haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 azalarak 154,4 milyar avroya, ithalatı da yüzde 12,8 gerileyerek 133,7 milyar avroya düştü. Böylece AB, haziran ayında yaklaşık 20,7 milyar avroluk ticaret fazlası gerçekleştirdi.

Avro Bölgesi'nde ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10 daralarak 170,3 milyar avro, ithalat yüzde 12,2 gerileyerek 149,1 milyar avro oldu. Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası, haziranda yaklaşık 21,2 milyar avroya ulaştı.

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Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 26,6 milyar avro ile ABD, 21 milyar avro ile İngiltere, 18,2 milyar avro ile Çin, 12,5 milyar avro ile İsviçre, 6,5 milyar avro ile Rusya, 5,5 milyar avro ile Türkiye ve 4,4 milyar avro ile Japonya oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 33,5 milyar avro ile Çin, 14,8 milyar avro ile ABD, 12,5 milyar avro ile İngiltere, 8,9 milyar avro ile İsviçre, 6,5 milyar avro ile Rusya, 4,8 milyar avro ile Türkiye ve 4,3 milyar avro ile Japonya olarak belirlendi.


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