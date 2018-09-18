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Avrupa Birliği'nden otomobil devlerine soruşturma

18.09.2018 - 13:06
Avrupa Birliği'nden otomobil devlerine soruşturma

Avrupa Birliği, BMW, Daimler ve VW gibi otomobil üreticilerinin gizli anlaşma yaparak temiz emisyon sistemleri geliştirilmesini engelledikleri şüphesiyle soruşturma başlattı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, BMW, Daimler ve VW (Volkswagen, Audi, Porsche) firmalarının rekabete aykırı biçimde temiz emisyon teknolojileri geliştirilmesini engelleyecek eylemlerde bulunup bulunmadıklarını belirlemek için resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu otomobil üreticisi firmalar arasında yapılan toplantılarda emisyon teknolojileri geliştirilmesine ve uygulanmasına engel olacak kararlar alınıp alınmadığının değerlendirileceği kaydedildi.

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AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor. 


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