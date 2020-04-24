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Avrupa Birliği'nden 'kurtarma fonu' hazırlığı

24.04.2020 - 08:53
Avrupa Birliği'nden 'kurtarma fonu' hazırlığı | Ekonomi Haberleri

AB Konseyi Başkanı Michel "Bir kurtarma fonu kurulmasına yönelik çalışmakta uzlaştık. Liderler, AB Komisyonunu ihtiyaçları değerlendirmek ve karşı karşıya kalınan zorluklarla orantılı bir teklif hazırlamakla görevlendirdi" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kovid-19 nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılan AB Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Michel, "Bir kurtarma fonu kurulmasına yönelik çalışmakta uzlaştık. Liderler, AB Komisyonunu ihtiyaçları değerlendirmek ve karşı karşıya kalınan zorluklarla orantılı bir teklif hazırlamakla görevlendirdi." ifadesini kullandı.

Kurtarma fonunun, Avrupa'nın salgından en çok etkilenen sektörlerine ve bölgelerine yetecek büyüklükte olması gerektiğini belirten Michel, AB'nin 2021-2027 yıllarına yönelik uzun dönem bütçesi ve kurtarma fonu üzerinde çalışmaya yönelik güçlü bir siyasi irade olduğunu vurguladı.

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Liderlerin, daha önce maliye bakanlarının üzerinde uzlaşı sağladığı 540 milyar avroluk paketi de desteklediklerine dikkati çeken Michel, bu paketin 1 Haziran'da faal hale gelmesini öngördüğünü söyledi.

Michel, 6 Mayıs'ta AB ve Batı Balkan ülkeleri liderleri arasında video konferans yapılacağını sözlerine ekledi.

AB BÜTÇESİNE BAĞLI BİR KURTARMA FONU

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı en iyi enstrümanın AB bütçesine bağlı bir kurtarma fonu olduğunu söyledi.

AB bütçesine yönelik yenilikçi finansal araçları araştıracağına işaret eden von der Leyen, "AB Komisyonu, üye ülkelerin teminatıyla fon toplamak için bütçede artış yapılmasını önerecek." dedi.

Von der Leyen, söz konusu kurtarma fonunun kurulması için üye ülkelerin AB bütçesine katkılarını artırması gerekeceğini anlattı.

Kurtarma fonunun, Avrupa'da trilyon avroluk yatırım harekete geçirebileceğini vurgulayan von der Leyen, "Kurtarma programında, hibe ve krediler arasında doğru denge sağlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

AB bütçesinin kurtarma fonuna açıkça bağlı olması gerektiğini belirten von der Leyen, program detaylarını mayıs ortalarında açıklayacaklarını ifade etti.

Von der Leyen, AB’nin kararlı ve ortak hareket etmemesi halinde üye ülkeler arasındaki ayrışmanın artacağını kaydetti. Özellikle İtalya, İspanya ve Fransa'nın aralarında bulunduğu ülkeler, Kovid-19'un neden olduğu ekonomik hasarı gidermek üzere yeni uzun vadeli bir finansal enstrümana ihtiyaç duyulduğu görüşünü taşıyor.


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