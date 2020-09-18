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Avrupa Birliği'nden Kovid-19 aşısı alım adımı

18.09.2020 - 15:25
Avrupa Birliği'nden Kovid-19 aşısı alım adımı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilaç firması Sanofi-GSK'nın geliştirdiği potansiyel aşının alımı için sözleşme imzaladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 300 milyon doz Kovid-19 aşısı alımı için ilaç firmaları Sanofi ve GSK ortaklığındaki girişimle sözleşme imzalandığını açıkladı.

AB, aşı çalışmalarını sürdüren AstraZeneca ile de 300 milyon doz alım için benzer sözleşme imzalamıştı. AB ayrıca, Johnson & Johnson, CureVac, Moderna ve BioNTech şirketleri ile de benzer sözleşmeler için müzakereler yürütüyor.

AB, COVAX'A KATILDI

AB Komisyonu, potansiyel Kovid-19 aşısını geliştirmek, üretmek ve dağıtmayı hedefleyen küresel girişim COVAX'a katıldıklarını bildirdi.

AB Komisyonu ve üye 27 ülkenin Avrupa Yatırım Bankası (EIB) aracılığıyla COVAX'a 230 milyon avro katkı sağlayacağı belirtilen açıklamada, bununla 88 milyon doz potansiyel aşı rezerve edildiği kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) öncülüğünde kurulan, aşıya adil ve eşit küresel erişimi hedefleyen COVAX girişimi , 2021 sonuna kadar 2 milyar doz Kovid-19 aşısı alımına yönelik farklı üreticilerle müzakereler yürütüyor.


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