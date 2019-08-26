Avrupa Birliği'nden İngiltere'ye 'ayrılık ücreti' uyarısı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Andreeva, "AB ülkeleri, üyelik döneminde ortaya koydukları taahhütleri yerine getirmek zorunda. Bu, özellikle anlaşmasız ayrılık senaryosu geçerli olursa, daha fazla önem taşır" dedi.

Avrupa Birliği (AB), İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un AB'den anlaşmasız ayrılık olması durumunda ülkesinin "ayrılık ücretini" ödemek zorunda kalmayacağını belirtmesi üzerine, Londra yönetimine yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu. Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, birliğin Brexit konusundaki tutumunun "net ve ortak" olduğunu anımsattı.

Andreeva, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un anlaşmasız ayrılık olması durumunda ülkesinin "ayrılık ücretini" ödemek zorunda kalmayacağı yönündeki açıklamasıyla ilgili, "AB ülkeleri, üyelik döneminde ortaya koydukları taahhütleri yerine getirmek zorunda. Bu, özellikle anlaşmasız ayrılık senaryosu geçerli olursa, daha fazla önem taşır." diye konuştu.

##$HABER_1456991$##

İngiltere'nin bu konuyla ilgili AB'den henüz bir talepte bulunmadığı bilgisini paylaşan Andreeva, "Hesapların kapatılması, karşılıklı güven esasında yeni bir ilişkinin başlatılması açısından önemli." ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Johnson, dün verdiği bir röportajda, anlaşmasız Brexit halinde ülkesinin AB’ye 39 milyar sterlinlik “ayrılık ücretini” ödemek zorunda olmayacağını kaydetmişti.

BREXİT SÜRECİ

Başbakan Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın, İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor. Eski İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, parlamentoda 3 kez reddedilmişti.

Reddedilen anlaşma, İngiltere ile AB arasında Brexit sonrasında iki yıllık geçiş süreci öngörüyordu. Bu sürede İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınıra ilişkin çözüm bulunamaması halinde "tedbir maddesi" yürürlüğe girecekti.

Madde, İngiltere'nin soruna çözüm getiren yeni bir düzenleme üzerinde anlaşılana kadar Gümrük Birliği içinde kalmasını öngörüyordu. İngiltere'nin bu maddeyi tek yanlı olarak terk etme kapısı da kapalı tutuluyordu.

Anlaşmanın parlamentoda reddedilmesinde en önemli unsuru "tedbir maddesi" oluşturmuştu. Aralarında Johnson'ın da yer aldığı muhalifler, bu maddenin İngiltere'yi süresiz biçimde AB'ye tabi bir ülke haline getireceğini iddia etmişti.

İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet, AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

Etiketler