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Avrupa Birliği'nden İngiltere'nin Brexit planına onay çıkmadı

27.07.2018 - 09:23
Avrupa Birliği'nden İngiltere'nin Brexit planına onay çıkmadı

AB Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michael Barnier ve İngiltere'nin Brexit Bakanı Dominic Raab 'ın Brüksel'de ki buluşmasında uzlaşma sağlanamadı. Barnier; AB, gümrük kural ve politikalarını birlik üyesi olmayan bir ülkeye devredemeyeceğini belirtirken Raab' da "Ağustos ortasında tekrar buluşmak konusunda anlaştık" açıklamasında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere'nin teklif ettiği gümrük uygulamaları planı hakkında, "AB, gümrük kural ve politikalarını birlik üyesi olmayan ve yönetim yapısında yer almayan bir ülkeye devredemez." dedi.

Barnier ve İngiltere'nin Brexit Bakanı Dominic Raab Brüksel'de Brexit müzakerelerindeki son duruma ilişkin basın toplantısı düzenledi. 

İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından da Gümrük Birliği'ne dahil olabileceğini belirten Barnier, "İngiltere parasını, hukukunu ve sınır kontrolünü tekrar eline almak istiyor. Buna saygı duyuyoruz. AB de aynı şekilde parasını, hukukunu ve sınırlarını kontrol etmek istiyor." ifadesini kullandı. 

AA' da yer alan habere göre; Barnier, İngiltere'nin teklif ettiği gümrük uygulamaları planı hakkında, "AB, gümrük kural ve politikalarını birlik üyesi olmayan ve yönetim yapısında yer almayan bir ülkeye devredemez." değerlendirmesinde bulundu. 

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Raab da "Ekim ayına kadar bir anlaşma sağlamak için ağustos ortasında tekrar buluşmak ve müzakerelere haftalık olarak devam etmek konusunda anlaştık." dedi. 

AB ve İngiltere'nin vatandaşlık hakları, mali uzlaşı gibi konularda anlaşma sağladığını anımsatan Raab, İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında sınır uygulanmaması konusunda çalışmaların hızlandırıldığını dile getirdi. 

İngiltere'de hükümet 12 Temmuz'da Brexit yol haritasını açıklamıştı.

Yol haritasında, İngiltere'nin AB ile kolaylaştırılmış gümrük düzenlemeleri içinde yer alarak ticaretini sorunsuz şekilde devam ettirmeyi amaçladığı belirtilmişti. 

Yol haritası metninde, İngiltere ve AB menşeli ürünlere karşılıklı olarak ek gümrük vergisi ya da kotası uygulanmamasının, her iki tarafın ürünlerinin ticaretinin mümkün olduğu ölçüde sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesinin hedeflendiği kaydedilmişti. 

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı. 

Haziran 2017'de başlayan müzakereler için AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve dönemin İngiltere Brexit Bakanı David Davis başkanlığında teknik ekipler görevlendirilmişti. 

Taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ve vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı. 

Tarafların, gelecekte inşa edecekleri ticari ilişkiler, dış politika, terör ve uluslararası suçla mücadele, savunma ve güvenlik konularında iş birliği ile İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ve AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınıra ilişkin müzakereleri ise devam ediyor. 


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