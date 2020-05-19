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Avrupa Birliği'nden fon teklifine destek

19.05.2020 - 10:20 | Son Güncelleme :
Avrupa Birliği'nden fon teklifine destek | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için 500 milyar Euro'luk kurtarma fonu kurulması teklifini olumlu karşıladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya ve Fransa'nın salgının ekonomik sonuçlarına yönelik toplam 500 milyar Euro'luk kurtarma fonu kurulması teklifinin ardından açıklama yayımladı.

Salgın nedeniyle Avrupa'nın ekonomik bir sınama yaşadığını ifade eden von der Leyen, "Fransa ve Almanya'nın yapıcı teklifini memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

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Von der Leyen, söz konusu teklifin AB bütçesine entegre bir fon kurulmasına yönelik olduğuna işaret ederek, AB Komisyonu'nun üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) görüşlerini dikkate alan bir teklif üzerinde çalıştığını belirtti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya ve Fransa'nın kurtarma fonu için ortak bir zemin bulma çabalarını memnuniyetle karşılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Teklifin, salgının sonuçlarına karşı doğru yönde atılmış bir adım olduğunu vurgulayan Michel, bir anlaşma sağlamak için AB üyesi 27 ülkenin de sürece dahil olması gerektiğini ifade etti.


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