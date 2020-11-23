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Avrupa Birliği'nden düşük gelirli ülkelere yardım

23.11.2020 - 15:37
Avrupa Birliği'nden düşük gelirli ülkelere yardım | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle düşük gelirli 29 ülkenin borçlarının hafifletilmesi için 183 milyon Euro kaynak sağlanacağını bildirdi.

AB Komisyonu, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) salgının etkileriyle mücadeleye yardımcı olmak amacıyla kurduğu Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu’na (CCRT) katkıda bulunulacağını açıkladı.

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Açıklamada, AB'nin söz konusu fona düşük gelirli 29 ülkenin borçlarının hafifletilmesi için 183 milyon Euro katkı sağlayacağı kaydedildi. Böylece, aralarında Afganistan, Burkina Faso, Etiyopya, Haiti, Tanzanya, Nepal, Yemen ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin de bulunduğu düşük
gelirli 29 ülke salgınla mücadeleye daha fazla kaynak ayırabilecek.


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