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Avrupa Birliği'nden dünya devine uyarı

16.07.2018 - 17:02
Avrupa Birliği'nden dünya devine uyarı

Avrupa Birliği (AB), internet üzerinden rezervasyon ve konaklama hizmeti sağlayan Airbnb'ye tüketici kurallarına uygun davranma ve fiyatları şeffaf biçimde sunma uyarısınında bulundu.

AB Komisyonu, dijital platformdan rezervasyon ve konaklama hizmetleri sağlayan Airbnb şirketine uyarı yapıldığını açıkladı. AA'nın haberine göre: Açıklamada, Airbnb kullanıcı şart ve koşullarının AB tüketici kuralları ile uyumlu ve fiyatların da şeffaf hale getirilmesi talep edildiği belirtildi. 

Airbnb şirketinin Ağustos ayı sonuna kadar faaliyetlerini AB tüketici mevzuatına uygun hale getirme konusunda ayrıntılı çözümler sunması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, söz konusu değişikliklerin yetersiz bulunması halinde cezai işlem uygulanabileceği kaydedildi.

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AB Komisyonu Adalet, Tüketiciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Üyesi Vera Jourova, konuyla ilgili, her geçen gün daha fazla tüketicinin tatil rezervasyonlarını sanal platformlardan gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, "Popüler olmak, AB tüketici kurallarına uygun davranmamanın bahanesi olamaz." ifadesini kullandı. 

Tüketicilerin doğru bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini anımsatan Jourova, Airbnb şirketinin hızlı biçimde doğru çözümler sunmasını beklediklerini belirtti.


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