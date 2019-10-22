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Avrupa Birliği'nden 'bütçe' uyarısı

22.10.2019 - 17:46
Avrupa Birliği'nden 'bütçe' uyarısı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği Komisyonu, İtalya, Fransa, Belçika, İspanya, Portekiz ve Finlandiya'nın 2020 bütçe taslaklarını birlik mali kurallarına uyumsuz buldu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerin 2020 yılı bütçe taslaklarına ilişkin ilk değerlendirmenin tamamlandığını açıkladı. Açıklamaya göre, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, 2020 bütçesinde birlik mali kurallarıyla uyumsuzluklar belirlenen İtalya, Fransa, Belçika, İspanya, Portekiz ve Finlandiya'ya çeşitli tavsiyeler içeren mektuplar gönderdi.

İtalya ve Fransa yüksek kamu harcamalarını azaltacak tedbirler alınmadığı, Finlandiya aşırı kamu harcaması yapılacağı, seçimlerin ardından hükümet kurulamamış olan Belçika, İspanya ve Portekiz ise eksik bütçe taslakları sundukları için ikaz edildi.

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Öte yandan, AB Komisyonu, geçen yıl İtalya'nın bütçe planını birliğin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle reddetmişti. AB, İtalya'nın kamu borcunu azaltma taahhüdünün ardından ülkeye yönelik disiplin sürecine son vermişti.

AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi şartı bulunuyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin, AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor. Aksi takdirde söz konusu ülkeye yönelik disiplin süreci uygulanabiliyor. Disiplin süreci sonunda ülkeye ekonomik yaptırımlar söz konusu olabiliyor.


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