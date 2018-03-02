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Avrupa Birliği'nden ABD'ye sert tepki

02.03.2018 - 08:59 | Son Güncelleme :

AB Komisyonu Başkanı Juncker, "Bu adımı esefle karşılıyoruz. Korumacılık, çelik sektöründeki ortak sorunun yanıtı olamaz" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik ilave gümrük vergisi uygulama kararıyla ilgili olarak "Bu adımı esefle karşılıyoruz. Korumacılık, çelik sektöründeki ortak sorunun yanıtı olamaz." ifadesini kullandı.

Juncker, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik ilave gümrük vergisi uygulama kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

AB ile ABD arasında ticari ilişkilerde denge sağlamak için birkaç gün içerisinde "misilleme" yapılacağını belirten Juncker, "Ulusal güvenlik gerekçesi olmadan atılan bu adımla ABD kendi sanayisini korumaya yönelik bariz bir müdahalede bulunuyor. Bu adımı esefle karşılıyoruz. Korumacılık, çelik sektöründeki ortak sorunun yanıtı olamaz." ifadesine yer verdi.

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Juncker, ABD'nin atacağı bu adımın meseleyi çözüme kavuşturmadığına aksine kışkırtıcı olduğuna işaret ederek "Avrupa'da binlerce kişiye istihdam sağlayan sanayimizi riske sokan bu adil olmayan tedbirler karşısında boş durmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin bu duruma yeterli ölçüde karşılık vereceğini vurgulayan Juncker, "AB Komisyonu, önümüzdeki günlerde ABD'ye karşı durumun dengelenmesi için Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla uyumlu karşı önlemleri alacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Amerikalı çelik ve alüminyum üreticileriyle buluşmasında, gelecek hafta içinde ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı. 


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