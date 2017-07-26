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Avrupa Birliği'nden ABD'ye 'Rusya' uyarısı

26.07.2017 - 14:35

AB Komisyonu Başkanı Juncker, "ABD'deki yasa tasarısı, kasıtsız bir şekilde AB'nin enerji güvenliği çıkarlarını etkileyen tek taraflı etkilere neden olabilir" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Rusya’ya yeni yaptırımlar öngören ABD'deki yasa tasarısının, kasıtsız bir şekilde AB'nin enerji güvenliği çıkarlarını tek taraflı olarak etkileyebilecek sonuçlara neden olabileceğini belirterek, "Bu nedenle endişelerimizin yeterince dikkate alınmaması durumunda birkaç gün içinde uygun şekilde hareket etmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Juncker, ABD Temsilciler Meclisi’nde onaylanan Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısının Avrupalı şirketlere olası etkilerine ilişkin açıklama yaptı.

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AB'nin Rusya'ya uygulanmakta olan yaptırımlara tamamen bağlı olduğunu kaydeden Juncker, "ABD’deki yasa tasarısı, kasıtsız bir şekilde AB'nin enerji güvenliği çıkarlarını etkileyen tek taraflı etkilere neden olabilir. Bu nedenle endişelerimizin yeterince dikkate alınmaması durumunda birkaç gün içinde uygun şekilde hareket etmeye hazırız. Amerika çıkarlarının önce, Avrupa çıkarlarının sonra geldiği anlamına gelemez." ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yeni bir tasarı, Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar getiriyor. Tasarıya göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya'ya mevcut yaptırımları hafifletmeden veya kaldırmadan önce Kongre'nin onayını alması gerekiyor.

Söz konusu tasarının yasalaşabilmesi için önce Senato'da kabul edilmesi, ardından da ABD Başkanı Trump'ın onayını alması gerekiyor.

Yeni yaptırımların yürürlüğe girmesi halinde Rusya’nın Kuzey Akım 2 Boru Hattı projesinin inşasında yer alan Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya gibi AB üyesi ülkelerin şirketlerine para cezası verilmesinin önü açılıyor. 


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