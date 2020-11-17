‹ Önceki Haber İngiliz hava yolu şirketinden tarihi zarar İngiliz hava yolu şirketinden tarihi zarar Sonraki Haber › Konut Fiyat Endeksi eylül ayında arttı Konut Fiyat Endeksi eylül ayında arttı

Avrupa Birliği'nden 9 üyeye destek

17.11.2020 - 15:04
Avrupa Birliği'nden 9 üyeye destek | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 9 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına 14 milyar avro mali destek sağlandığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, salgın nedeniyle hazırlanan "SURE" adlı istihdam korunma programı kapsamında talepte bulunan 9 üye ülkeye mali destek verildiğini açıkladı.

Açıklamada, istihdam programlarında kullanılmak üzere İtalya'ya 6,5 milyar avro, İspanya'ya 4 milyar avro, Yunanistan'a 2 milyar avro, Hırvatistan'a 510 milyon avro, Litvanya'ya 300 milyon avro, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 250 milyon avro, Slovenya'ya 200 milyon avro, Malta ve Letonya'ya 120 milyon avro olmak üzere toplam 14 milyar avro finansal destek sağlandığı kaydedildi.

##$HABER_1465511$##

PROGRAM HAKKINDA

Kovid-19 nedeniyle hazırlanan istihdam destekleme programıyla, üye ülkeler, AB Komisyonu'na ekonomilerinin boyutlarına göre toplam 25 milyar avroluk kredi teminatı verdi.

Söz konusu teminatla AB Komisyonu, sermaye piyasalarından fon toplandı. Bu kaynakla AB Komisyonu, üye ülkelere kısa süreli çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun koşullu ve uzun vadeli kredi sağlamaya başladı. Söz konusu desteğin AB ülkelerine toplam 100 milyar avro finansal destek sağlaması planlanıyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.260 Değişim: 0,00% Hacim : 27.646 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 0 17.11.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
7,7489 Değişim: 0,64%
Düşük 7,6812 18.11.2020 Yüksek 7,7679
Açılış: 7,6995
9,2058 Değişim: 0,74%
Düşük 9,1078 18.11.2020 Yüksek 9,2231
Açılış: 9,1378
468,55 Değişim: 0,60%
Düşük 464,34 18.11.2020 Yüksek 468,96
Açılış: 465,76
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.