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Avrupa Birliği'nden 81 milyar Euro destek hazırlığı

24.08.2020 - 15:28
Avrupa Birliği'nden 81 milyar Euro destek hazırlığı | Ekonomi Haberleri

AB Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına yaklaşık 81 milyar Euro mali destek verilmesini teklif etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, salgın nedeniyle hazırlanan "SURE" adlı istihdam korunma programı kapsamında talepte bulanan 15 üye ülkeye mali destek sağlanması için AB Konseyi'ne teklif sunulduğunu açıkladı.

Buna göre, istihdam programlarında kullanılmak üzere İtalya'ya 27,4 milyar Euro, İspanya'ya 21,3 milyar Euro, Polonya'ya 11,2 milyar Euro, Belçika'ya 7,8 milyar Euro, Romanya'ya 4 milyar Euro, Yunanistan'a 2,7 milyar Euro, Çekya'ya 2 milyar Euro, Slovenya'ya 1,1 milyar Euro, Hırvatistan'a 1 milyar Euro, Slovakya'ya 631 milyon Euro, Litvanya'ya 602 milyon Euro, Bulgaristan'a 511 milyon Euro, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 479 milyon Euro, Malta'ya 244 milyon Euro ve Letonya'ya 192 milyon Euro olmak üzere yaklaşık 81 milyar Euro uygun koşullu kredi olarak verilecek.

PROGRAM HAKKINDA

Kovid-19 nedeniyle hazırlanan istihdam destekleme programına göre, üye ülkeler AB Komisyonuna ekonomilerinin boyutlarına göre toplam 25 milyar Euroluk kredi teminatı verecek.

Söz konusu teminatla, AB Komisyonu sermaye piyasalarından 100 milyar Euroluk kaynak toplayacak. Bu fonla, AB Komisyonu üye ülkelere kısa süreli çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun koşullu kredi sağlayacak.


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