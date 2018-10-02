Avrupa Birliği'nde ÜFE arttı

ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 0,3 artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 0,3 yükseldi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ÜFE, 2017'nin ağustos ayına göre de yüzde 4,2 arttı.

AB'de de ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3, 2017'nin aynı dönemine göre de yüzde 4,7 yükseliş kaydetti.

Etiketler