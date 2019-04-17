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Avrupa Birliği'nde otomobil satışları geriledi

17.04.2019 - 11:10
Avrupa Birliği'nde otomobil satışları geriledi | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği otomobil pazarında toplam satışlar, Mart'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 düştü.

Avrupa Birliği (AB) otomobil toplam pazarı, Mart'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 daralarak 1 milyon 722 bin 442 adet seviyesine geriledi. Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, Mart'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 düşerek 1 milyon 722 bin 442 adet oldu. Böylece, AB'de otomobil satışları eylülden Mart ayına kadar düşüş gösterdi. 

AA'nın haberine göre; AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Mart 2019'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 azalarak 4 milyon 32 bin 881 seviyesinde gerçekleşti. 

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AB üyesi 28 ülke arasında Mart ayında en fazla yeni otomobil İngiltere'de trafiğe çıktı. Bu dönemde İngiltere'de 458 bin 54, Almanya'da 345 bin 523, Fransa'da 225 bin 818, İtalya'da 193 bin 662 ve İspanya'da 122 bin 664 yeni otomobil trafiğe tescil edildi. 

Üreticilere göre, Mart ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 399 bin 742 ile VW Grubu gerçekleştirdi. AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 281 bin 597 otomobil sattı. Renault Grubu ise 179 bin 89 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı


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