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Avrupa Birliği'nde otomobil satışları arttı

19.11.2019 - 12:59
Avrupa Birliği'nde otomobil satışları arttı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği, otomobil pazarında toplam satışlar, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 1 milyon 177 bin 746 adet oldu.

 

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), bu yılın ekim ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini yayımladı. Buna göre, Avrupa Birliği'nde (AB) yeni otomobil satışları, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 1 milyon 177 bin 746 adet oldu.

Öte yandan, AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Ekim 2019'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 azalarak 12 milyon 946 bin 921 seviyesine geriledi.

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AB üyesi 28 ülke arasında ekim ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 284 bin 593, Fransa'da 188 bin 987, İtalya'da 156 bin 851, İngiltere'de 143 bin 251 ve İspanya'da 93 bin 961 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, ekim ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 293 bin 77 ile VW Grubu gerçekleştirdi. AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 178 bin 475 otomobil sattı. Renault Grubu ise 119 bin 275 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.


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